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Песков не ответил на вопрос о формате новогоднего обращения Путина

Песков отказался отвечать на вопрос о формате новогоднего обращения Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами прокомментировал готовящееся новогоднее обращение Владимира Путина.

«Вы можете и должны быть уверены, что в новогоднюю ночь президент обратится и поздравит россиян», — сказал он.

При этом Песков отказался отвечать на вопрос о том, какой планируется формат обращения.

21 декабря представитель Кремля рассказал, что Путин в этом году вновь не будет поздравлять с Новым годом лидеров недружественных стран. По его словам, традиция поздравлять руководителей зарубежных стран в остальном будет соблюдена.

В 2022 и 2023 годах Путин также не поздравлял с Новым годом глав недружественных стран. Песков тогда отмечал, что Кремль фактически не имеет с ними контактов, учитывая их недружественные действия на постоянной основе.

В прошлом году новогоднее обращение президента продлилось около четырех минут. В нем он обратился к участником специальной военной операции РФ на территории Украины, а также к российским семьям. Обращение президента было записано на традиционном фоне — у стен Кремля.

Ранее в Москве украсили главную новогоднюю елку.

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