В России украсили главную новогоднюю елку

В Москве на Соборной площади украсили главную новогоднюю елку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Управление делами президента Российской Федерации.

По данным ведомства, на ель повесили два километра гирлянд и более 2,5 тысячи игрушек. Специально для 2024 года было изготовлено порядка 400 украшений.

В этом году главная елка страны будет отражать новогодние традиции разных народов России. Вокруг елки в рамках этой тематики разместили различных Дедов Морозов и Снегурочек. Кроме того, по данным управления, в текущем году специалисты уделили особое внимание маленьким украшениям и игрушкам, чтобы каждая веточка была украшена. В ходе работ было использовано более 150 светодиодных элементов, а также сосульки с эффектом бегущего света.

До этого официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что на территорию Кремля в Москве доставили главную новогоднюю елку страны высотой 30 метров. По ее словам, ель привезли в столицу из деревни Знаменка Можайского городского округа Московской области. Она добавила, что специальный автопоезд, который вез елку в Кремль, сопровождали сотрудники Госавтоинспекции.

9 декабря председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов объяснил, что отбор главной новогодней ели проходит в соответствии со строгими критериями, среди которых форма, объем хвои, состояние веток и внешний вид.

Ранее россиянам объяснили, как выбрать безопасные украшения к Новому году.