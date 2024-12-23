Политолог объяснил, почему Киев оказался в политическом тупике

Украинский лидер Владимир Зеленский сам загнал себя в угол. Он уже не может «переобуться» и перейти на мирные рельсы. С другой стороны, сил противостоять команде избранного президента США Дональда Трампа у него тоже нет. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог Леонид Крутаков.

«Если о [премьер-министре Словакии Роберте] Фицо он еще может как-то нелицеприятно высказываться, то о Трампе он не сможет так говорить. Потому что украинская армия, какая бы она ни была мощная и сильная, без поставок западного вооружения — ничто, пустота», — подчеркнул Крутаков.

В декабре Трамп заявил, что будет ждать встречи с президентом РФ Владимиром Путиным для урегулирования российско-украинского конфликта.

Будущий глава Белого дома назвал российско-украинский конфликт ужасным, а также повторил, что если бы он был президентом вместо действующего президента США Джо Байдена, то подобного не произошло бы.

До этого сообщалось, что Трамп отправил Зеленскому письмо, в котором призвал его начать думать о мирных переговорах и территориальных уступках.

Ранее Трамп заявил, что может пересмотреть решение Байдена об ударах вглубь России.