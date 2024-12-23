Царев: Киев испортил свою репутацию, отказавшись от рождественского перемирия

Рождественское перемирие, предложенное Будапештом, выгодно Киеву, однако украинский лидер Владимир Зеленский отказался от него. Россия при этом подыграла премьеру Венгрии Виктору Орбану и избранному президенту США Дональду Трампу, несмотря на то, что остановка боевых действий не на руку Москве. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал экс-депутат Верховной рады Олег Царев.

«Они бы начали у нас под носом копать окопы, подвозить вооружение, размещать войска и так далее, и после этого и под Курахово, и под Покровском бы все остановилось. И под Курском мы бы их не выбивали. Но мы пошли в эту игру, мы сыграли — и оказались победителями. А Зеленский от всего этого отказался, а мы нет. И сейчас он выглядит людоедом, весь в крови», — сказал Царев.

11 декабря Орбан сообщил, что провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Он озвучил российскому лидеру свою идею о перемирии, и Москва выразила готовность рассмотреть предложение.

Зеленский позднее заявил, что не позволит премьеру Венгрии выступать в качестве посредника в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее в офисе Зеленского заявили, что Украине не предлагали рождественское перемирие.