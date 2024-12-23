Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Царев: Киев испортил свою репутацию, отказавшись от рождественского перемирия

Политик Царев: Зеленский проиграл, отказавшись от рождественского перемирия
close
Александр Кряжев/РИА Новости

Рождественское перемирие, предложенное Будапештом, выгодно Киеву, однако украинский лидер Владимир Зеленский отказался от него. Россия при этом подыграла премьеру Венгрии Виктору Орбану и избранному президенту США Дональду Трампу, несмотря на то, что остановка боевых действий не на руку Москве. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал экс-депутат Верховной рады Олег Царев.

«Они бы начали у нас под носом копать окопы, подвозить вооружение, размещать войска и так далее, и после этого и под Курахово, и под Покровском бы все остановилось. И под Курском мы бы их не выбивали. Но мы пошли в эту игру, мы сыграли — и оказались победителями. А Зеленский от всего этого отказался, а мы нет. И сейчас он выглядит людоедом, весь в крови», — сказал Царев.

11 декабря Орбан сообщил, что провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Он озвучил российскому лидеру свою идею о перемирии, и Москва выразила готовность рассмотреть предложение.

Зеленский позднее заявил, что не позволит премьеру Венгрии выступать в качестве посредника в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее в офисе Зеленского заявили, что Украине не предлагали рождественское перемирие.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами