Песков рассказал о рабочих планах Путина на начало года

Песков сообщил о зарубежных поездках Путина, запланированных на январь 2025 года

Президент России Владимир Путин планирует зарубежные поездки в январе 2025 года. Об этом рассказал РИА Новости его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

При этом он не уточнил, какие именно страны глава государства планирует посетить. Песков пообещал сообщить подробности позже.

Накануне Песков говорил, что Владимир Путин в новогодние праздники будет работать. Как отметил представитель Кремля, российский лидер может запланировать «все что угодно» на конец года. Более того, определенные мероприятия в графике Путина уже стоят.

До этого пресс-секретарь президента РФ сообщил, что 31 декабря глава государства традиционного поздравит всех с Новым годом. Тем не менее Путин не планирует обращаться к лидерам недружественных стран.

По словам Пескова, российский лидер может поздравить с Новым годом граждан ряда недружественных государств. В частности, он всегда направляет соответствующие послания народам Украины и Грузии.

Ранее российский лидер принял участие в новогодней акции «Елка желаний».