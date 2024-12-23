Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

США призвали американцев немедленно покинуть Белоруссию

Госдеп США рекомендовал гражданам страны немедленно покинуть Белоруссию
close
Depositphotos

Граждане США, находящиеся в Белоруссии, должны немедленно покинуть республику. Об этом заявил Госдепартамент Соединенных Штатов.

Ведомство также призвало американцев отказаться от поездок в эту страну.

19 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия сделает все, чтобы обеспечить безопасность Белоруссии.

4 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом одобрил проект договора Белоруссии и РФ о гарантиях безопасности.

14 ноября белорусский лидер выразил надежду, что Дональд Трамп после победы на президентских выборах в США действительно сделает Америку великой, как говорится в его предвыборном лозунге, однако сделает это не во вред другим странам.

Ранее Лукашенко рассказал, в чем Белоруссия превосходит США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами