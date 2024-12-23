США призвали американцев немедленно покинуть Белоруссию

Граждане США, находящиеся в Белоруссии, должны немедленно покинуть республику. Об этом заявил Госдепартамент Соединенных Штатов.

Ведомство также призвало американцев отказаться от поездок в эту страну.

19 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия сделает все, чтобы обеспечить безопасность Белоруссии.

4 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом одобрил проект договора Белоруссии и РФ о гарантиях безопасности.

14 ноября белорусский лидер выразил надежду, что Дональд Трамп после победы на президентских выборах в США действительно сделает Америку великой, как говорится в его предвыборном лозунге, однако сделает это не во вред другим странам.

Ранее Лукашенко рассказал, в чем Белоруссия превосходит США.