Лукашенко заявил, что хочет увидеть «великую Америку» Трампа, но с условием

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду, что Дональд Трамп после победы на президентских выборах в США действительно сделает Америку великой, как говорится в его предвыборном лозунге, однако сделает это не во вред другим странам. Белорусского лидера цитирует БелТА.

«Очень хотелось бы, чтобы он сделал Америку великой не во вред нам, не во вред всему миру, и не столкнулся там с Россией, с Китаем и со всеми вместе. Надо очень аккуратно. Думаю, что первый тот срок его этому научил», — высказался Лукашенко.

7 ноября белорусский президент заявлял, что ему все равно, кто победил на президентских выборах в США, но важно направление американской политики.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Согласно предварительным подсчетам, победил Трамп. Его победу должны утвердить в декабре.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее Лукашенко заявил, что Демократическая партия подставила Харрис.