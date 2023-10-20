Лукашенко рассказал, в чем Белоруссия превосходит США

Белоруссии было бы неплохо построить вторую АЭС, считает белорусский президент Александр Лукашенко, передает БелТА. По его словам, это решение пойдет на пользу республике.

«Сегодня у нас потребление атомной энергетики к общему потреблению электроэнергии выше, чем в Соединенных Штатах Америки и даже в России. От общего где-то четверть мы замещаем за счет мирного атома <...> я аккуратно подвожу вас к тому, что неплохо было бы и вторую атомную станцию иметь в стране. Это очень-очень выгодно», — пояснил Лукашенко.

Он добавил, что в настоящее время вопрос строительства новой АЭС обсуждается на начальном этапе. Лукашенко подчеркнул, что есть и иные предложения, к примеру, по расширению существующей атомной электростанции.

Ранее Лукашенко назвал Белоруссию «чернобыльской республикой».