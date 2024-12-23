В Италии нашли объяснение «нервным всплескам» Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский срывается из-за предстоящего президентства Дональда Трампа в США и провалов на фронте. Об этом пишет итальянское издание L.

«Кажется очевидным, что эти «нервные всплески» происходят из-за катастрофической ситуации на фронте, прихода Дональда Трампа в Белый дом, дефицита иностранной помощи и так далее», — пишет издание.

В материале отмечается, что Зеленский необдуманными заявлениями в адрес президента России Владимира Путина показывает свою некомпетентность как глава государства и выставляет себя «политическим актером».

19 декабря Путин в ходе прямой линии предложил Западу провести «технологическую дуэль XXI века», чтобы проверить уязвимость «Орешника» перед средствами противовоздушной обороны. По словам лидера РФ, пусть западные специалисты определят объект для поражения, например в Киеве, и сосредоточат там все свои системы ПВО, а Россия «нанесет удар и посмотрит, перехватят они или нет». Зеленский при этом оскорбительно ответил на идею президента России.

До этого Зеленский вновь раскритиковал миротворческие усилия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и отверг его посредничество из-за якобы «теплых отношений» с российским лидером Владимиром Путиным. По словам Зеленского, усилия премьер-министра являются «политическим пиаром».

Ранее Медведев отреагировал на оскорбления Зеленского в адрес Путина.