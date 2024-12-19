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Зеленский отверг инициативы Орбана из-за «теплых отношений» с Путиным

Зеленский: у Орбана слишком теплые отношения с Путиным, чтобы быть посредником

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Gleb Garanich/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский вновь раскритиковал миротворческие усилия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и отверг его посредничество из-за якобы «теплых отношений» с Владимиром Путиным. Его слова приводит «Европейская правда».

Зеленский утверждает, что не разговаривал с Орбаном по поводу рождественского перемирия. Он также подчеркнул, что у премьера Венгрии нет «никакого мандата на переговоры».

«Его [Орбана] отношения с Путиным слишком теплые, чтобы ставить Путина на место», — заявил Зеленский.

Украинский лидер также счел усилия Орбана «политическим пиаром».

18 декабря Орбан призвал украинского лидера Владимира Зеленского дать однозначный ответ на предложение о прекращении огня на период Рождества, которое все еще в силе.

15 декабря глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Орбан хотел поговорить по телефону с Зеленским, однако Киев отказал Будапешту после соответствующего запроса. По словам дипломата, Орбан хотел предложить украинскому лидеру заключить с Россией рождественское перемирие и провести масштабный обмен пленными.

Ранее советник Зеленского отверг предложения Орбана, назвав его «гонцом от Путина».

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