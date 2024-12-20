Медведев отреагировал на оскорбления Зеленского в адрес Путина

Медведев: Зеленский решил показать свою «крутость» в оскорблениях

Зампред Совета безопасности (СБ) Дмитрий Медведев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «решил показать свою крутость», оскорбив президента РФ Владимира Путина. Об этом он написал в своем Telegram-канал.

Медведев отметил, что президент страны должен быть вежливым и корректным. Он перефразировал выражение из «Собачьего сердца» Булгакова, адресовав его Зеленскому.

«Самая гнусная бандеровская мразь решила показать свою крутость в публичных оскорблениях», — написал он.

Он также добавил, что своим поведением Зеленский показал средний палец избранному президенту США Дональду Трампу, показывая свое нежелание вести переговоры о мире с Россией.

19 декабря Зеленский оскорбительно ответил на идею президента России Владимира Путина устроить «технологическую дуэль» с применением ракеты «Орешник». Украинский лидер усомнился в адекватности российского лидера.

Ранее Зеленский заявил, что хочет поставить Путина «на место».