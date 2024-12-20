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Премьер Словакии считает абсурдными идеи Украины по транзиту российского газа

Премьер Фицо: Зеленский исключил возможность транзита газа РФ через Украину
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Nadja Wohlleben/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность продолжения транзита российского газа через Украину. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо по итогам саммита Евросоюза, передает ТАСС.

«Он абсолютно это исключил и выступил с предложениями, которые мне кажутся абсурдными» — сказал Фицо, отметив, что украинская сторона согласна на продолжение транзита, только если России не будут платить за поставки до завершения конфликта.

«Какой дурак нам предоставит газ бесплатно?» — спрашивает он.

По его мнению, Украина, блокируя продолжение транзита газа через свою территорию, наносит ущерб экономическим интересам Словакии и может навредить Евросоюзу, так как после остановки поставок газ в Европе подорожает.

Словацкий премьер добавил, что в ЕС до сих пор нет единого мнения по этой теме.

17 декабря сообщалось, что ключевые газовые компании из Центральной Европы подписали декларацию в поддержку продолжения транзита через Украину.

Ранее в Венгрии сочли политической местью санкции против Газпромбанка.

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