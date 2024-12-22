Дмитрук: большинство украинцев на выборах проголосуют за мир и против Зеленского

Большинство граждан Украины в случае проведения выборов поддержат политиков, выступающих за мир с Россией, и проголосуют против президента страны Владимира Зеленского, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что огромная явка на избирательных участках будет в случае более-менее адекватно выстроенных выборов, которые будут проходить без ТЦК (территориальных центров комплектования, аналог военкомата) у участков, а также без закрытых в тюрьмах лидеров и участников оппозиции.

По словам Дмитрука, сторонники конфликта могут претендовать не более чем на 5% голосов.

До этого подполковник Вооруженных сил США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала Deep Dive заявил, что в Соединенных Штатах во время гражданской войны, несмотря на ведущиеся боевые действия, проводились выборы президента.

Офицер обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, предложив провести выборы.

20 декабря спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что на Украине нет легитимного президента, в стране необходимы выборы, чтобы граждане определили, кто станет главой государства.

Ранее Путин пояснил, почему вся украинская власть является нелегитимной.