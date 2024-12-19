Путин пояснил, почему вся украинская власть является нелегитимной

Если первое лицо Украины нелегитимно, то нелегитимна и вся власть. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам года заявил президент России Владимир Путин.

Он подчеркнул, что в конституции Украины отсутствуют положения о продлении полномочий президента даже в условиях военного положения. По словам Путина, единственным органом власти, полномочия которого могут быть продлены без выборов в такой ситуации, является Верховная рада.

Также он отметил, что в государственной структуре Украины множество органов власти зависит от президента, включая руководителей областей и силовых структур. Путин добавил, что если первое лицо теряет легитимность, то и все остальные структуры также утрачивают ее.

19 декабря Путин подводит итоги года в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии. Модераторами мероприятия выступают военкор Первого канала Дмитрий Кулько и ведущая телеканала «Россия 24» Александра Суворова. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Мероприятие проводится в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии в третий раз.

Ранее Путин высказался о живущих в России украинцах.