Профессор Дизен объяснил сдержанность России в ходе СВО тем, что она выигрывает

Россия действует сдержанно в военном конфликте с Украиной, так как побеждает. Об этом сообщил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х.

«Россия действует сдержанно, потому что одерживает победу», — считает эксперт.

Дизен подчеркнул, что целью Соединенных Штатов в конфликте было не помочь Украине, а желание навредить Российской Федерации.

В декабре британский аналитик Александр Меркурис заявил, что «русские выигрывают во всех отношениях». По его мнению, переговоры между Москвой и Вашингтоном возможны при условии, если Запад осознает, что Россия уже практически выиграла в конфликте на Украине.

До этого сообщалось, что Украина намерена заявить о готовности к мирным переговорам. Делегация главы офиса украинского президента Андрея Ермака встретилась в США с командой избранного американского президента Дональда Трампа. В то же время лидеры Североатлантического альянса организовали обсуждение альтернативы по украинскому урегулированию, чтобы «не провоцировать» Россию. При этом цели НАТО поменялись — речь уже не идет о поражении России, но о намерении дать Киеву переговорные позиции повыгоднее. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США рассказали, сколько продержится Украина без американской помощи.