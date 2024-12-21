В США рассказали, сколько продержится Украина без американской помощи

Bloomberg: Украина проиграет в считаные месяцы, если Трамп прекратит помощь

Если избранный президент США Дональд Трамп прекратит помощь Украине без каких-либо дипломатических шагов по заключению сделки с Россией, Киев «столкнется с возможностью поражения». Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Если Трамп прекратит помощь, не сделав достаточно дипломатических шагов, чтобы заставить Россию прекратить боевые действия, Украина столкнется с возможностью поражения», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что американские танки, системы ПВО, ракетные установки, находящиеся в распоряжении ВСУ, «исчерпают боеприпасы за считаные месяцы».

Вместе с тем у европейских союзников Украины нет производственных мощностей, чтобы заменить поставки оружия из США, говорится в материале.

20 декабря британская газета Financial Times писала, что команда Дональда Трампа заявила европейским чиновникам, что новая администрация США планирует продолжать помощь Украине.

Ранее на Украине определили дату визита спецпосланника Трампа в Киев.