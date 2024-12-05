«Давайте не провоцировать Москву»: на Западе объявили о скорых переговорах Украины и России Депутат Чепа: команда Зеленского получила от советников Трампа определенные указания

Киев намерен заявить о готовности к мирным переговорам, сообщают американские СМИ. Делегация главы офиса президента Украины Андрея Ермака встретилась в США с командой избранного американского президента Дональда Трампа. Республиканцы не выказали интереса к идее членства Украины в НАТО. В то же время лидеры альянса начали обсуждение альтернативы по украинскому урегулированию, чтобы «не провоцировать» Россию. При этом цели НАТО поменялись — речь уже не идет о поражении России, но о намерении дать Киеву переговорные позиции повыгоднее. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Как Ермак с командой Трампа говорил

Как сообщает американская газета The Wall Street Journal, делегация Андрея Ермака, руководителя офиса президента Украины, встретилась в Вашингтоне с ближайшими соратниками избранного президента США Дональда Трампа.

В переговорах приняли участие будущий помощник президента по национальной безопасности Майк Уолц, будущий спецпредставитель по Украине Кит Келлог и избранный вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Украинские представители проводят переговоры… стремясь сгладить существенные разногласия по вопросу урегулирования войны Киева с Россией еще до вступления в должность Трампа», — говорится в материале.

При этом Кит Келлог поддержал поставки оружия Украине уходящей администрацией Джо Байдена — это якобы «даст Трампу рычаг» для переговоров с Кремлем. В то же время, говорится в статье, команда Трампа не особо заинтересована в идее предоставления Украине членства в НАТО.

Источники WSJ отмечают, что Украина намерена заявить о готовности к «устойчивому» миру с РФ — но ни в коем случае не «нестабильному и временному», поскольку он не отвечает интересам Вашингтона и Киева. Высокопоставленный дипломат НАТО на условиях анонимности заявил журналистам, что один из вариантов прекращения огня — вариант Вэнса — создание укрепленной демилитаризованной зоны, в которую «будут направлены европейские войска для ее охраны и патрулирования».

Среди предложенных мер упоминается заморозка боевых действий по линии боевого соприкосновения и обязательство не принимать Украину в НАТО в течение последующих 10 лет.

Сам Ермак заявил британской газете The Telegraph, что не настроен пессимистично по вопросу переговоров с Россией.

«Вы сказали, что я пессимистично смотрю на переговоры, нет, я не пессимистичен», — подчеркнул он.

Ранее в МИД Украины отказались от каких-либо гарантий безопасности, кроме вступления в НАТО.

Как сообщает Reuters, все советники Трампа, которые предложили ему три варианта урегулирования, упоминали передачу России существенной части украинской территории. Свои планы предложили советники Кит Келлог и Фред Флейтц, а также Джей Ди Вэнс и экс-врио директора национальной разведки Ричард Гренелл, бывший в предыдущий срок Трампа послом США в Берлине.

Кроме того, все советники предлагают Трампу отказаться от идеи членства Украины в НАТО. В публикации сказано, что эксперты сомневаются в способности избранного президента США выполнить данное им ранее обещание закончить украинский конфликт в течение 24 часов. Однако уже видны «потенциальные контуры» мира.

Президент РФ Владимир Путин в качестве условий для начала переговоров еще в июне предлагал вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых российских регионов и Крыма, внеблоковый статус Украины и снятие санкций. В Киеве эти предложения назвали ультиматумом.

НАТО не хочет «провоцировать» Россию

Агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, утверждает, что лидеры НАТО уже начали обсуждать альтернативный план урегулирования украинского конфликта. Он включает в себя те гарантии безопасности для Украины, которые не «спровоцировали бы» Москву.

Страны альянса признают положение дел на Украине «нестабильным». Собеседники Bloomberg подчеркнули, что в НАТО осознают, что переговоры должны стартовать в «ближайшее время».

По данным агентства (цитата по ТАСС), европейские страны также «начали обсуждать этот вопрос, чтобы продемонстрировать избранному президенту США Дональду Трампу свою полезность в случае начала таких переговоров».

Bloomberg отмечает, что в настоящее время Киев продолжает «сдавать позиции» в конфликте с Москвой. Ввиду этого западные партнеры «удвоили усилия» по отправке техники и боеприпасов ВСУ.

Поменялась и конечная цель альянса на Украине, говорится в материале — с планов по нанесению РФ стратегического поражения на попытки поставить украинские власти в наиболее выгодные переговорные позиции.

Зеленский получил указания

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил «Ленте.ру», что «организованный Западом» конфликт на Украине вступил в финальную стадию.

«Мы настаиваем на той позиции, которую озвучил Владимир Владимирович [Путин], и наши условия будут однозначно защищать интересы и безопасность нашей страны. Я думаю, что команда Зеленского получила определенные указания», — сообщил парламентарий.

По его словам, Зеленскому дали понять, что при Трампе не будут реализованы «ни НАТО, ни другие их планы».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что среди граждан Украины растет число тех, кто не приемлет идею «постоянной войны». Рассуждая о возможности переговоров с Украиной, он подчеркнул, что Россия намерена в любом случае «обеспечить собственный интерес».

«И также мы видим, что, конечно… меняются динамика и настроение в странах Европы», — подчеркнул Дмитрий Песков. Он добавил, что для Москвы главное — добиться поставленных целей СВО. «Ситуация на фронтах хорошо известна», — подытожил представитель Кремля.