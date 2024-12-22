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Путин рассказал, куда передаст подаренные ему бойцами СВО шевроны и знамена

Путин: подаренные бойцами СВО шевроны и знамена передам в библиотеку Кремля
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Maxim Shemetov/Reuters

Президент России Владимир Путин передаст в библиотеку Кремля знамена и шевроны, подаренные ему участниками специальной военной операции (СВО). Такое обещание он дал в интервью журналисту Павлу Зарубину.

По словам лидера страны, сейчас знамена и шевроны хранятся у него в кабинете и в комнате отдыха.

«Потом — там есть у нас библиотека в Кремле — я туда это передам, конечно, в библиотеку», — сказал Путин.

19 декабря на прямой линии президент рассказал, что регулярно общается с российскими бойцами, которые участвуют в спецоперации на Украине. Он отметил, что военные передают ему в подарок шевроны и прочие сувениры. Путин также показал знамя 155-й бригады морской пехоты, которое ему подарили. Он обратил внимание, что специально принес его на мероприятие.

14 ноября лидер Либерально-демократической партии России Леонид Слуцкий вручил Путину подарок с зоны СВО — шевроны бригады «Барс-Брянск», которые бойцы просили передать президенту. Принимая подарок, глава государства поблагодарил лидера ЛДПР и попросил его передать наилучшие пожелания всем бойцам подразделений «Барс».

Ранее Путин назвал упущением, что бойцы в Курской области не получают выплаты СВО.

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