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Путин сообщил, что в Татарстане ликвидируют разрушения после атаки БПЛА

Путин заявил, что противник пожалеет после атаки беспилотников на Казань
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что в Татарстане восстановят все поврежденные объекты после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он заявил в ходе церемонии ввода в эксплуатацию объектов аэропортовой и дорожной инфраструктуры, передает ТАСС.

«Кто бы и как бы не старался у нас чего-то разрушить, он столкнется с многократно большими разрушениями у себя за это и пожалеет еще о том, что он пытается сделать у нас в стране», — заявил он.

До этого заместитель руководителя исполкома Казани по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Искандер Гиниятуллин заявил, что укрытия оказались недоступны по 30 адресам во время атаки беспилотников на Казань. По его словам, в течение рабочего дня управляющие организации города работали по этим адресам.

21 декабря по Казани ударили беспилотники. Всего было зафиксировано восемь дронов. В результате инцидента пострадали два многоквартирных дома, а также один малоэтажный жилой объект. Дроны также нацеливались на одно из промышленных предприятий. Власти сообщают, что пострадавших нет. Это была первая атака БПЛА на Казань, прежде дроны атаковывали Елабугу, Нижнекамск и несколько районов республики.

Ранее Захарова раскритиковала молчание Запада после атак на Казань.

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ВСУ ударили по Казани дронами
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