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Захарова заявила о возмущении РФ молчанием Запада после атак на Казань

Захарова: Россия возмущена лицемерным молчанием Запада после атак на Казань
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ возмущена молчанием западных стран после атак украинских войск на Казань. Комментарий дипломата опубликован в ее Telegram-канале.

«Возмущены демонстративным лицемерным молчанием «коллективного Запада» и его масс-медиа, которые сразу реагируют на любую вылазку экстремистов и тем более теракты в разных частях света, но в случае с Россией делают вид, будто ничего не происходит», – сказала Захарова.

Дипломат призвала мировую общественность дать жесткую оценку действиям Украины. Она подчеркнула, что терроризму нет оправдания и его нельзя игнорировать.

21 декабря на Казань было совершено нападение с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Всего было зафиксировано восемь дронов. В результате инцидента пострадали два многоквартирных дома, а также один малоэтажный жилой объект. Дроны также нацеливались на одно из промышленных предприятий. Власти сообщают, что пострадавших нет. Это была первая атака БПЛА на Казань, ранее дроны атаковывали Елабугу, Нижнекамск и несколько районов республики.

Позднее президент Татарстана Рустам Минниханов сообщал, что некоторые беспилотники были обезврежены в результате не сработавшей взрывчатки, что позволило оперативно провести эвакуацию и предотвратить более серьезные последствия.

Ранее губернатор Орловской области сообщил о массированной атаке ВСУ на регион.

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