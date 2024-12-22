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В Казани заявили о недоступности укрытий по 30 адресам во время атаки БПЛА

В Казани около 30 укрытий были недоступны при атаке дронов из-за сбоя
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Inna Varenytsia/Reuters

Укрытия оказались недоступны по 30 адресам во время атаки беспилотников на Казань. Об этом заявил заместитель руководителя исполкома Казани по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Искандер Гиниятуллин в ходе оперативного совещания, передает ТАСС.

«Вчера произошел сбой информационной работы. Мы отслеживали информацию от жителей, получали их обратную связь, читали комментарии в социальных сетях. Нами получена и отработана информация адресная по недоступности укрытий — это порядка 30 адресов», — заявил он.

По словам Гиниятуллина, в течение рабочего дня управляющие организации города работали по этим адресам. Он добавил, что к помещениям был либо затруднен доступ, либо не было организовано хранение ключей. Замруководителя подчеркнул, что некоторые укрытия были затоплены.

21 декабря по Казани ударили беспилотники. Всего было зафиксировано восемь дронов. В результате инцидента пострадали два многоквартирных дома, а также один малоэтажный жилой объект. Дроны также нацеливались на одно из промышленных предприятий. Власти сообщают, что пострадавших нет. Это была первая атака БПЛА на Казань, прежде дроны атаковывали Елабугу, Нижнекамск и несколько районов республики.

Ранее Захарова раскритиковала молчание Запада после атак на Казань.

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