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В Финляндии охарактеризовали Зеленского одной фразой

Профессор Малинен описал Зеленского словами «бывших клоунов не бывает»

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Annegret Hilse/Reuters

Профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского после того, как он в очередной раз отказался от участия в мирных переговорах с Россией. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

«Бывших клоунов не бывает», — написал Малинен.

Так он прокомментировал слова Зеленского о том, что лидеры стран Запада не смогут принудить Украину сесть за стол переговоров.

«Во время этой войны наш народ и я лично в переговорах с США и Трампом и Байденом и с другими европейскими лидерами доказали, что с нами риторика «садись и слушай» не работает», — заявил Зеленский в интервью «Украинскому радио».

После соответствующего заявления американский миллиардер и предприниматель Илон Маск заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского «прекрасное чувство юмора». В связи с этим польский портал Do Rzeczy писал, что Илон Маск «издевается» над украинским лидером Владимиром Зеленским.

Ранее в России заявили, что Запад избавится от Зеленского при одном условии.

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