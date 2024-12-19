Ирландский журналист Чей Боуз охарактеризовал положение украинского лидера Владимира Зеленского и Украины пословицей о короле и дворце. Соответствующая публикация появилась в соцсети X (бывшая Twitter) журналиста.

«Если клоуна поселить во дворце, он не станет королем. Просто дворец превратится в цирк», — подчеркнул он.

До этого профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен раскритиковал украинского лидера после того, как он в очередной раз отказался от участия в мирных переговорах с Россией. Бывших клоунов не бывает, прокомментировал он слова Зеленского о том, что лидеры стран Запада не смогут принудить Украину сесть за стол переговоров.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что действия сотрудников территориальных центров комплектования (аналогов военкомата) на Украине вызывают ассоциации со страшными голливудскими фильмами, а президент Владимир Зеленский напоминает «кровавого Джокера».

Ранее Зеленского предложили отдать под международный трибунал.