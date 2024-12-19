Над украинским лидером Владимиром Зеленским необходимо провести международный трибунал. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.

«Какова бы ни была позиция Зеленского по Крыму и Донбассу, он не уйдет от ответственности за совершенные им и его режимом преступления», — подчеркнул он.

В этой связи Смирнов призвал «начать процедуру проведения международного трибунала над Зеленским», который погубил тысячи мирных жителей.

До этого Зеленский заявлял, что Украина не имеет ресурсов, которые бы ей позволили «вернуть» под свой контроль Донбасс и Крым.

Отвечая на вопрос о готовности Украины пойти на компромиссы для завершения войны, президент ответил отрицательно, указав, что Киев не готов отказаться от претензий на Крым или Донбасс.

Ранее Зеленский попросил у западных стран лицензии на производство оружия.