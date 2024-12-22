Писториус призвал готовиться вести войну в случае «нападения Путина»

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что в случае нападения со стороны России Берлин должен быть в состоянии вести войну. В противном случае страна потерпит поражение, указал он в интервью медиагруппе Funke.

«Послание, которое я хочу донести очень четко: если Путин нападет, мы должны быть в состоянии вести войну. Это была бы оборонительная война, но это была бы война. Если бы мы не смогли ее вести, мы бы проиграли в случае агрессии», — сказал Писториус.

Он также уточнил, что Германия должна ежегодно тратить до €90 млрд, чтобы закрыть все бреши в своей обороне. Писториус добавил, что в настоящее время общество Германии адаптируется к изменившейся ситуации с безопасностью. По его словам, страна находится «на пути к состоянию готовности к войне».

В том же интервью Писториус сообщил, что Германия не останется в стороне в случае отправки миротворцев на территорию Украины. При этом министр подчеркнул, что, пока не завершен конфликт, на украинской земле не будет немецких солдат.

Ранее в Германии раскрыли, чем обернется появление европейских солдат на Украине.