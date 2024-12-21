Писториус допустил отправку немецких миротворцев на Украину

Писториус: Германия не останется в стороне при отправке миротворцев на Украину

Германия не останется в стороне в случае отправки миротворцев на территорию Украины. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью Funke.

«Германия как крупнейшая страна НАТО в Европе и крупнейшая экономика в Европе не смогла бы безучастно оставаться в стороне», — отметил он.

При этом Писториус подчеркнул, что пока не завершен конфликт, на украинской земле не будет немецких солдат. По его мнению, об отправке миротворцев на Украину должны договариваться Москва и Киев при участии третьей стороны.

В настоящее время «еще слишком много открытых вопросов», добавил Писториус.

19 декабря издание «Страна.ua» писало, что президент Украины Владимир Зеленский поддерживает идею ввода на территорию страны западного военного контингента миротворцев.

До этого сообщалось, что на лидеров стран Евросоюза «могут оказать давление», чтобы они отправили своих военных на Украину в рамках «миротворческих сил» после урегулирования конфликта.

Агентство Bloomberg не уточнило, кто именно может оказать такое давление на Евросоюз, однако напомнило, что избранный президент США Дональд Трамп обещал урегулировать конфликт.

Ранее в офисе Зеленского усомнились в скором появлении миротворцев на Украине.