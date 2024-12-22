В Германии раскрыли, чем обернется появление европейских солдат на Украине

В случае реализации плана президента Франции Эммануэля Макрона по отправке европейских войск на территорию Украины они станут мишенями для «бомб и ракет» ВС РФ. Об этом пишет Der Spiegel.

В материале отмечается, что Владимир Путин начинал спецоперацию, чтобы предотвратить появление войск НАТО на территории республики. В связи с этим авторы усомнились, что он одобрит появление Североатлантического альянса на Украине «постфактум». Для российского лидера не имеет значения, находится ли Украина в НАТО или НАТО — в виде войск из стран НАТО — на Украине.

«Присутствие западных войск на Украине, на которое Москва не согласилась, станет легкой мишенью для российских бомб и ракет. На эти войска также не будет распространяться пятая статья Договора НАТО – в отличие от бригады Бундесвера, дислоцированной в Литве. Им потребуется собственная защита, что вряд ли было бы возможно без участия США», — говорится в тексте.

До этого Reuters со ссылкой на источники писало, что среди стран Евросоюза нет консенсуса по поводу отправки войск на Украину после завершения конфликта, поэтому рассматривается вариант создания коалиции из нескольких государств для решения этого вопроса.

Ранее на Западе обеспокоились появлением британских военных инструкторов на Украине.