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В Германии назвали сумму, необходимую для закрытия брешей в обороне страны

Писториус: Германия должна тратить на оборону ежегодно до €90 млрд
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Wolfgang Rattay/Reuters

Германия должна ежегодно тратить до €90 млрд, чтобы закрыть все бреши в своей обороне. Об этом заявил глава министерства обороны ФРГ Борис Писториус в интервью медиагруппе Funke.

«Мы нуждаемся с 2028 года в оборонном бюджете объемом, как минимум, €80 млрд, а скорее, €90 млрд в год, чтобы удовлетворять те потребности, которые у нас возникли в связи с обострением ситуации с безопасностью. Мы должны закрыть бреши, которые есть в нашей обороне», — сказал министр.

Писториус добавил, что в настоящее время общество Германии адаптируется к изменившейся ситуации с безопасностью. По его словам, страна находится «на пути к состоянию готовности к войне».

14 декабря генеральный инспектор бундесвера Кристен Бройер заявил, что Германии нужно около шести лет, чтобы улучшить боеспособность армии и вести эффективную оборону. По его словам, Россия ведет подготовку к нападению, но неизвестно, когда это произойдет. Доказательств инспектор не привел.

Ранее Писториус допустил участие Германии в урегулировании на Украине.

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