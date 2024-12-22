СМИ рассказали, как Трамп может закончить конфликт на Украине

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может поспособствовать решению конфликта на Украине, предложив сотрудничество США в развитии Арктики. Об этом сообщает Responsible Statecraft.

«У новой администрации есть возможность убедить Россию свернуть боевые действия. Для этого потребуются стимулы в Арктике — этот вопрос непременно привлечет внимание Владимира Путина. Такой вариант может оказаться привлекательным и для Трампа», — говорится в публикации.

Накануне министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что шансы на достижение урегулирования конфликта на Украине при Трампе будут больше, чем когда-либо.

4 декабря Reuters писал, что план по урегулированию украинского конфликта Трампа включает в себя отказ Украины от территорий в пользу России, а также снятие вопроса о членстве Украины в НАТО.

2 декабря журналисты обнародовали одну из первых версий плана урегулирования конфликта, разработанного будущим спецпосланником Трампа по Украине Китом Келлогом. Документ включает в себя пять пунктов, в том числе предложения по прекращению изоляции РФ и сохранению за ней новых территорий.

Ранее Трамп заявил о готовности пообщаться с Путиным ради урегулирования на Украине.