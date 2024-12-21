В Венгрии оценили шансы на урегулирование на Украине при Трампе

Сийярто: после инаугурации Трампа шансов на мир на Украине будет больше

Шансы на достижение урегулирования конфликта на Украине при избранном президенте США Дональде Трампе будут больше, чем когда-либо. Об этом в интервью РИА Новости заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, вопрос состоит в том, предпримут ли администрация действующего президента США Джо Байдена и ряд западных политиков какие-нибудь действия до инаугурации Трампа 20 января. Это могло бы сильно усложнить и сделать невозможным быстрый мирный процесс, отметил дипломат.

Сийярто добавил, что после президентских выборов в США, состоявшихся в начале ноября этого года, по обе стороны океана были приняты решения, сопряженные с огромным риском эскалации. В частности, он назвал разрешение Украине применять ракеты большой дальности вглубь территории России, а также принуждение украинцев снизить призывной возраст для мобилизации.

Министр считает, что все эти решения могут привести к эскалации украинского конфликта, чего в Венгрии хотели бы избежать.

Ранее стала известна позиция Трампа по помощи Украине.