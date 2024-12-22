Медведчук заявил о бессилии Зеленского

Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук высказал мнение, что использование президентом Украины Владимиром Зеленским ненормативной лексики говорит о его бессилии перед российским лидером Владимиром Путиным. Его слова приводятся на сайте организации.

По словам Медведчука, поведение украинского президента и главы его офиса Андрея Ермака показывает, что Путин «обыграл их вчистую». Председатель движения отметил, что власти Украины не могут говорить с Россией с позиции силы, однако другой стратегии у них нет.

Медведчук обратил внимание на то, что в свое время украинская пропаганда запустила клише о войне с президентом РФ до того, «кто первый моргнет».

«Реакция Зеленского и Ермака говорит о том, что они не только моргнули, но и получили нервный тик, понос и недержание вместе взятые», — считает Медведчук.

19 декабря Зеленский оскорбительно ответил на идею президента России устроить «технологическую дуэль» с применением ракеты «Орешник». Украинский лидер усомнился в адекватности российского лидера и добавил грубое высказывание в адрес Путина.

В ходе прямой линии президент России предложил Западу провести «технологическую дуэль XXI века», чтобы проверить уязвимость «Орешника» перед средствами противовоздушной обороны (ПВО). По словам лидера РФ, пусть западные специалисты определят объект для поражения, например в Киеве, и сосредоточат там все свои системы ПВО, а Россия «нанесет удар и посмотрит, перехватят они или нет». Он подчеркнул, что шансов легко сбить новейшую российскую ракету нет, и средства ПВО, размещенные на территории Польши и Румынии, до «Орешника» «не достанут».

Ранее Зеленский заявил, что хочет поставить Путина «на место».