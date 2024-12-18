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Зеленский заявил, что хочет поставить Путина «на место»

Зеленский заявил Трампу, что «не хочет спешить» с окончанием конфликта с Россией

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Kevin Mohatt/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что избранный американский лидер Дональд Трамп знает о нежелании Киева прекращать конфликт с Москвой. Об этом украинский президент заявил в интервью журналу Le Parisien.

«Трамп знает о моем желании никуда не спешить в ущерб Украине. Страна уже давно борется за свой суверенитет. Сколько бы президентов или премьер-министров не хотели объявить о прекращении войны, мы не собираемся просто сдаваться и отказываться от нашей независимости», — заявил Зеленский.

Украинский президент подчеркнул, что по его мнению, существует опасность в заморозке конфликта и быстрых договоренностях с Россией. Зеленский также добавил, что украинская сторона «должна поставить президента РФ Владимира Путина на место».

Среди прочего, Зеленский заявил, что в настоящее время у Трампа нет доступа ко всей необходимой информации о конфликте, в частности, к данным разведки, а также к секретной информации Пентагона и дипломатических каналов. Украинский президент отметил, что когда избранный американский президент займет Белый дом после инаугурации, то Зеленский «сможет говорить с ним на одном языке, с одинаковым уровнем информации».

В понедельник, 16 декабря, Трамп заявил, что Зеленскому следует готовиться к заключению договора о завершении конфликта с Москвой. Будущий глава Белого дома подчеркнул, что намерен пообщаться с Путиным, чтобы попытаться добиться прекращения конфликта на Украине.

Ранее американский профессор рассказал, как один звонок может завершить конфликт на Украине.

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