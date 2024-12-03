Путин высказался о защите России от внешних угроз

Среди граждан России всегда находились люди, которые вставали на защиту государства в ответ на угрозы извне. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, пишет РИА Новости.

Российский лидер 3 декабря посетил Центр инновационных технологий в ортопедии, где пообщался с проходящими реабилитацию военнослужащими. Во время встречи он обратил внимание, что недружественные государства неоднократно призывали нанести России стратегическое поражение и уничтожить ее.

«Всегда находились люди, которые вставали на защиту», — подчеркнул Путин.

При этом он поблагодарил участников специальной военной операции (СВО) на Украине и отметил, что сейчас именно они встали на защиту родной страны.

В то же время президент сообщил о создании в России отдельного направления для солдат и офицеров, которые после возвращения с фронта могут захотеть получить образование. По словам главы государства, власти будут помогать военным поступать в учебные заведения на выбранные специальности.

Кроме того, Путин прокомментировал реализацию образовательной программы «Время героев». Как он сказал, в настоящее время у первых участников программы все складывается очень хорошо.

Ранее президент России рассказал, чему военные страны научились в зоне СВО.