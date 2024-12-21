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Захарова призвала мировое сообщество дать оценку преступным действиям Киева

Захарова: мировое сообщество должно дать жесткую оценку преступным деяниям Киева
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Станислав Красильников/РИА Новости

Россия призывает мировое сообщество дать жесткую оценку преступным деяниям хунты президента Украины Владимира Зеленского. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Казань.

По ее словам, российская сторона возмущена «демонстративным лицемерным молчанием коллективного Запада».

Утром 21 декабря Вооруженные силы Украины атаковали Казань беспилотными летательными аппаратами. Согласно данным пресс-службы главы Татарстана, было зафиксировано восемь прилетов дронов, шесть из которых пришлись на жилые дома.

В результате в Советском, Кировском и Приволжском районах города произошли возгорания. Кроме того, в аэропорту Казани были введены временные ограничения, в городе отменили массовые мероприятия в выходные.

Ранее момент уничтожения беспилотника над Казанью попал на видео.

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