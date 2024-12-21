Вместо снижения мобилизационного возраста на Украине солдатам нужно предоставлять больше возможностей для подготовки. Об этом пишет британская газета The Guardian со ссылкой на украинских военных.

«Многие солдаты говорят, что повысить уровень мобилизации можно не снижением призывного возраста, а предоставлением лучших стимулов и большей подготовки», — говорится в сообщении издания.

Как отметил один из военнослужащих ВСУ, чьи слова приводит газета, «дело не в возрасте, на самом деле, им (солдатам. – «Газета.Ru») нужны хорошие условия и мотивация».

До этого находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене украинский депутат Александр Дубинский заявлял, что слова президента Украины Владимира Зеленского, который в ответ на «предложения» союзников снизить возраст мобилизации до 18 лет попросил выделить Киеву больше оружия, являются обычным торгом.

В начале декабря The Washington Post сообщила, что в США растет разочарование в отношении руководства Украины, которое не желает снижать мобилизационный возраст в стране до 18 лет. Тогда же глава Госдепа США Энтони Блинкен публично заявил, что в американской администрации существует мнение о необходимости мобилизации молодежи на Украине.

Ранее в России не исключили, что ВСУ готовят рождественское наступление.