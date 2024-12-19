Президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, утвердил план рождественской наступательной операции или контрудара, поскольку союзники Киева за последнее время передали ВСУ много оружия и техники. Такое мнение высказал военный обозреватель «Газеты.Ru» полковник Михаил Ходаренок.

Он обратил внимание, что Зеленский стал демонстрировать способность контролировать ситуацию, самообладание и дерзость, граничащую с хамством. Полковник связал такое развитие событий с возможным утверждением плана по рождественской наступательной операции ВСУ.

Кроме того, напомнил полковник, Украина провела несколько волн мобилизации.

«Поэтому возникает вопрос — а не утвердил ли президент Украины план рождественской наступательной операции/контрудара? Не заверили ли его генералы ВСУ и советники из стран НАТО в несомненном успехе предстоящих боевых действий? И не на этом ли основаны изменения в поведении президента Украины? Типа – «ну, я сейчас вам всем покажу!» — сказал Ходаренок.

В связи с этим военный обозреватель призвал ВС РФ готовиться «решительно ко всему» в последние дни 2024 года.

Накануне военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут вести подготовку к контрудару в Курской области, чтобы сохранить поддержку от США.

До этого военкор Юрий Подоляка заявил, что украинская армия готовит в Курской области «удар последней надежды». По его словам, несмотря на успешные атаки ВС РФ, из-за опасности, которую может представлять готовящийся удар украинской стороны, наблюдается затишье.

Ранее Зеленский отказался жить с замороженным конфликтом.