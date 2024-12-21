Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Основатель Pink Floyd заявил, что не видит смысла в разговоре с Зеленским

Основатель Pink Floyd Уотерс заявил, что не станет говорить с Зеленским
close
Rob Grabowski/Invision/AP

Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил РИА Новости, что не видит смысла в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским в случае встречи.

«Я бы даже не стал тратить слова», — сказал он.

Музыкант добавил, что половина жителей Украины уехала из страны за два года, по итогам текущего года еще несколько миллионов человек уедут за границу. В этой связи он задался вопросом, почему при нынешних властях Украины «кто-то должен хотеть там жить»?

В декабре Уотерс заявлял, что Зеленский не должен быть главой государства, так как его время ушло. По его мнению, было бы хорошо, если бы жителям Украины позволили демократическим путем самостоятельно выбрать будущее страны.
Уотерс отмечал, что Зеленский остается марионеткой Соединенных Штатов, который за последние два года уничтожил Украину, США дергают бывшего артиста за ниточки.

До этого основатель Pink Floyd Роджер Уотерс заявлял, что избранный президент США Дональд Трамп может предпринять большой шаг по урегулированию ситуации на Украине уже на следующий день после своей инаугурации.

Ранее в ФРГ призвали не слушать предупреждения России и передать Украине Taurus.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами