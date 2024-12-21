Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил РИА Новости, что не видит смысла в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским в случае встречи.

«Я бы даже не стал тратить слова», — сказал он.

Музыкант добавил, что половина жителей Украины уехала из страны за два года, по итогам текущего года еще несколько миллионов человек уедут за границу. В этой связи он задался вопросом, почему при нынешних властях Украины «кто-то должен хотеть там жить»?

В декабре Уотерс заявлял, что Зеленский не должен быть главой государства, так как его время ушло. По его мнению, было бы хорошо, если бы жителям Украины позволили демократическим путем самостоятельно выбрать будущее страны.

Уотерс отмечал, что Зеленский остается марионеткой Соединенных Штатов, который за последние два года уничтожил Украину, США дергают бывшего артиста за ниточки.

До этого основатель Pink Floyd Роджер Уотерс заявлял, что избранный президент США Дональд Трамп может предпринять большой шаг по урегулированию ситуации на Украине уже на следующий день после своей инаугурации.

Ранее в ФРГ призвали не слушать предупреждения России и передать Украине Taurus.