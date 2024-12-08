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Основатель Pink Floyd призвал Зеленского к отставке

Роджер Уотерс: Зеленский не долен быть президентом Украины

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Luca Bruno/AP

Украинский лидер Владимир Зеленский не должен быть главой государства, его время ушло. Об этом в беседе с РИА Новости заявил основатель музыкальной группы Pink Floyd Роджер Уотерс.

«Зеленский не должен больше быть президентом», - подчеркнул музыкант.

По мнению Уотерса, было бы хорошо, если бы жителям Украины позволили демократическим путем самостоятельно выбрать будущее страны.

До этого Уотерс заявлял, что Зеленский остается марионеткой США, который за последние два года уничтожил Украину. По словам Уотерса, США дергают бывшего артиста за ниточки.

При этом стало известно, что избранный президент США Дональд Трамп вел себя безразлично по отношению к Зеленскому во время встречи в Париже. По информации издания New York Post, Трамп и Зеленский сидели, первый был бесстрастен, когда президент Франции Эммануэль Макрон положил руку на руку украинского лидера. Авторам статьи показалось, что французский лидер посмотрел на Зеленского успокаивающе.

Ранее в США порекомендовали Зеленскому протрезветь.

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