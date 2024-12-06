В ФРГ призвали не слушать предупреждения России и передать Украине Taurus

Депутат от Свободной демократической партии Германии Кристиан Дюрр предостерег правительство Олафа Шольца от «косвенного ублажения российских нарративов» о рисках ядерной войны в случае передачи Украине дальнобойного оружия. Его слова приводит N-TV.

Он призвал передать Киеву дальнобойные ракеты Taurus и предостерег от «косвенного ублажения российского нарратива о том, что любая поставка систем оружия большой дальности может даже спровоцировать ядерную войну в Европе».

«Это нарратив Владимира Путина», — сказал Дюрр.

13 ноября канцлер Олаф Шольц заявил, что поддержка Киева не должна осуществляться в ущерб будущему Германии и за счет пенсионеров. При этом он отметил, что действия, которые были направлены на организацию поддержки, являются правильными.

В конце октября Шольц сообщил, что считает поставки Украине крылатых ракет неправильными. Он объяснил, что этот шаг будет способствовать эскалации, и сказал, что не будет рассматривать инициативу ударов западным дальнобойным оружием по территории России.

Ранее стало известно, что бундестаг рассмотрит предложение о передаче Украине ракет Taurus.