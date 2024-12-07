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Основатель группы Pink Floyd рассказал, чего ожидает от Трампа после инаугурации

Уотерс заявил, что ожидает от Трампа инициативы по Украине после инаугурации

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Brandon Bell/Pool/Reuters

Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс в интервью РИА Новости заявил, что избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может предпринять большой шаг по урегулированию ситуации на Украине уже на следующий день после своей инаугурации.

«Подозреваю, что Трамп может сделать шаг 20 или 21 января, на следующий день после своей инаугурации», — считает Уотерс.

По мнению музыканта, избранный глава Белого дома не заинтересован в расходах на гибридную войну против РФ на Украине.

По информации СМИ, Трамп имеет три плана урегулирования украинского кризиса. Их выдвинули будущий вице-президент Соединенных Штатов Джей-Ди Вэнс, бывший директор национальной разведки Ричард Гренелл и номинированный на должность спецпредставителя на Украине Кит Келлог.

Накануне федеральный канцлер Германии Олаф Шольц допустил тесное сотрудничество с избранным президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом по вопросу мирного урегулирования на Украине.

Ранее в ФРГ призвали не слушать предупреждения России и передать Украине Taurus.

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