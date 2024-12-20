Песков объяснил слова Путина про дуэль с «Орешником»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова российского лидера Владимира Путина, предложившего провести высокотехнологичную дуэль баллистической ракеты средней дальности «Орешник» и систем западных ПВО, установленных на Украине.

По его словам, «очень важно говорить о кавычках в высказываниях президента в контексте того вопроса, который ему задали».

«Это же не его была инициатива. Его попросили объяснить возможно уязвимость и поэтому президент как он обычно делает достаточно детально рассказывал о том, как работает эта ракета и так далее», — сказал Песков.

Он отметил, что «хорошо известна» позиция России по ударам дальнобойным оружием Запада по российской территории.

«Такие удары по территории РФ наносились. И вы знаете, что президент сказал, что каждый раз будет ответ... Вы видите, что ответы следуют», — отметил пресс-секретарь.

Прямая линия с президентом РФ состоялась 19 декабря. Во время мероприятия Путин предложил зарубежным партнерам Киева определить объект для поражения и сосредоточить там все свои системы ПВО. Российские войска, в свою очередь, нанесут по цели удар с помощью «Орешника». Тогда, по его словам, и можно будет узнать, способна ли западная техника противостоять новейшему ракетному комплексу РФ.

Ранее в США рассказали о сигнале Путина Западу после слов об «Орешнике».