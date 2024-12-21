Президент Украины Владимир Зеленский готов пожертвовать гражданами страны, чтобы сохранить свою власть. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН, передает ТАСС.

«Бывший комик (Зеленский. — «Газета.Ru») ради сохранения своей власти готов поставить на кон всю оказавшуюся у него в заложниках страну и пожертвовать всеми ее гражданами», — отметил он.

Небензя подчеркнул, что Зеленский утратил свою легитимность.

Срок должностных полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в текущем году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Сам Зеленский заявлял, что выборы главы государства «несвоевременны» в текущих условиях.

Накануне член нижней палаты российского парламента Светлана Журова заявила, что кабинет министров и Верховная рада Украины могли бы заключить мир с РФ в обход президента страны Владимира Зеленского. По словам депутата Государственной думы РФ, украинское правительство в первую очередь должно подчиняться народу. То же касается законодателей, которые при заключении мира между Киевом и Москвой могут сослаться на волю граждан.

19 декабря президент России Владимир Путин подчеркнул, что подписание мирного договора с Киевом возможно исключительно с легитимными представителями украинской власти, в частности с председателем Верховной рады.

Ранее Путин заявил о невозможности вернуть легитимность Зеленского.