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Путин встретился с Матвиенко

Путин провел в Кремле встречу с председателем Совета Федерации Матвиенко
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Александр Казаков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в пятницу, 20 декабря, провел в Кремле встречу с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Об этом сообщает ТАСС.

Сенатор отметила, что верхняя палата сегодня завершила свою осеннюю сессию. По ее словам, Совфед выполнил все свои планы.

«Мы одобрили почти 560 законов, один отклонили с созданием согласительной комиссии. Дума с этим согласилась», — сказала Матвиенко.

Она также отметила работу членов Совфеда, которые в текущем году подготовили 316 законопроектов, из которых были приняты 140.

20 декабря Матвиенко во время закрытия осенней сессии заявила, что Совет Федерации можно сравнить с суперкомпьютером, который параллельно решает сразу несколько крупных задач.

Накануне Путин встретился со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Встреча прошла по видеосвязи. Спикер нижней палаты парламента рассказал главе государства об итогах законотворческой деятельности в осеннюю сессию, а также в завершающемся календарном году.

Ранее Мишустин назвал основную задачу правительства России.

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