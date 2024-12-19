Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин проводит встречу с Володиным

Путин проводит встречу со спикером Госдумы Володиным по видеосвязи

Президент России Владимир Путин проводит встречу со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Об этом сообщается в Telegram-канале «Кремль. Новости».

Беседа Путина и Володина проходит по видеосвязи. Уточняется, что спикер нижней палаты парламента Федерального собрания РФ рассказал главе государства об итогах законотворческой деятельности в осеннюю сессию, а также в завершающемся календарном году. Путин в свою очередь поблагодарил депутатов Госдумы за работу.

«Хочу вас поблагодарить – я видел, что работа идет напряженно. Госдума реагирует, причем живо реагирует, на требования времени, на то, что нам нужно в оперативном режиме», — сказал Путин.

19 декабря Путин провел прямую линию, совмещенную с пресс-конференцией, в ходе которой в прямом эфире ответил на вопросы граждан, рассказал о ситуации в стране и представил свою позицию по вопросам экономики, внутренней и внешней политики.

По данным канала «Россия 24», число обращений на прямую линию приблизилось к двум миллионам за три часа до эфира. Путин 14 декабря заявил, что изучил вопросы, поступившие к прямой линии, и увидел в них много нерешенных проблем:

Ранее Путин рассказал, есть ли у него мечта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами