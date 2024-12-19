Путин проводит встречу с Володиным

Президент России Владимир Путин проводит встречу со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Об этом сообщается в Telegram-канале «Кремль. Новости».

Беседа Путина и Володина проходит по видеосвязи. Уточняется, что спикер нижней палаты парламента Федерального собрания РФ рассказал главе государства об итогах законотворческой деятельности в осеннюю сессию, а также в завершающемся календарном году. Путин в свою очередь поблагодарил депутатов Госдумы за работу.

«Хочу вас поблагодарить – я видел, что работа идет напряженно. Госдума реагирует, причем живо реагирует, на требования времени, на то, что нам нужно в оперативном режиме», — сказал Путин.

19 декабря Путин провел прямую линию, совмещенную с пресс-конференцией, в ходе которой в прямом эфире ответил на вопросы граждан, рассказал о ситуации в стране и представил свою позицию по вопросам экономики, внутренней и внешней политики.

По данным канала «Россия 24», число обращений на прямую линию приблизилось к двум миллионам за три часа до эфира. Путин 14 декабря заявил, что изучил вопросы, поступившие к прямой линии, и увидел в них много нерешенных проблем:

Ранее Путин рассказал, есть ли у него мечта.