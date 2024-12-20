Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Матвиенко сравнила Совет Федерации с суперкомпьютером

Матвиенко: Совет Федерации можно сравнить с суперкомпьютером
close
Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Совет Федерации можно сравнить с суперкомпьютером, который параллельно решает сразу несколько крупных задач. Об этом заявила спикер СФ Валентина Матвиенко во время закрытия осенней сессии, пишет РИА Новости.

«Нашу палату сегодня можно сравнить со сложным современным механизмом – суперкомпьютером, который в состоянии одновременно работать над целым комплексом государственных задач», — сказала она.

Матвиенко напомнила, что фундаментальные приоритеты России — это победа, семья и суверенитет.

Во время своего выступления спикер Совфеда также рассказала, что они продолжат работу по ужесточению законодательства, ограничивающего права иноагентов.

19 декабря комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал закон об особом порядке выплат иностранным агентам средств на рублевые специальные счета от результатов интеллектуальной деятельности.

Ранее в Совфеде оценили шансы на переговоры по Украине в 2025 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами