Матвиенко сравнила Совет Федерации с суперкомпьютером

Матвиенко: Совет Федерации можно сравнить с суперкомпьютером

Совет Федерации можно сравнить с суперкомпьютером, который параллельно решает сразу несколько крупных задач. Об этом заявила спикер СФ Валентина Матвиенко во время закрытия осенней сессии, пишет РИА Новости.

«Нашу палату сегодня можно сравнить со сложным современным механизмом – суперкомпьютером, который в состоянии одновременно работать над целым комплексом государственных задач», — сказала она.

Матвиенко напомнила, что фундаментальные приоритеты России — это победа, семья и суверенитет.

Во время своего выступления спикер Совфеда также рассказала, что они продолжат работу по ужесточению законодательства, ограничивающего права иноагентов.

19 декабря комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал закон об особом порядке выплат иностранным агентам средств на рублевые специальные счета от результатов интеллектуальной деятельности.

Ранее в Совфеде оценили шансы на переговоры по Украине в 2025 году.