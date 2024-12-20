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Шольц намерен продолжать и в будущем говорить с Путиным

Шольц заявил, что намерен продолжать контакты с Путиным
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что намерен и далее продолжать говорить с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил на пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом, сообщает ТАСС.

«Я говорил с российским президентом и буду снова с ним говорить», — подчеркнул канцлер.

19 декабря Шольц и избранный президент США Дональд Трамп признали в ходе беседы, что конфликт на Украине длится слишком долго.

По словам официального представителя кабмина ФРГ Штеффена Хебештрайта, основное внимание в ходе обсуждения было уделено проблемам политики безопасности в Европе. Хебештрайт рассказал журналистам, что Шольц и Трамп согласились, что конфликт на Украине «продолжается уже слишком долго и что важно как можно скорее встать на путь к справедливому, честному и устойчивому миру».

В середине ноября Шольц и Путин провели первый почти за два года телефонный разговор. В правительстве ФРГ заявили, что в ходе беседы канцлер призвал главу российского государства к переговорам с Украиной «с целью достижения справедливого и долгосрочного мира».

Ранее Зеленский пожаловался на звонки Путину.

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