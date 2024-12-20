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В Госдуме прокомментировали планы Британии отправить на Украину военных инструкторов

Депутат Журавлев: новые британцы в составе ВСУ не повлияют на исход СВО
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Ukrainian Defence Ministry/Reuters

Появление британских инструкторов в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) не окажет никакого влияния на исход специальной военной операции (СВО). Об этом заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

Он напомнил, что Британия глубже других стран Запада втянута в украинский конфликт: солдаты ВСУ тренируются на территории Туманного Альбиона и вооружаются английской техникой.

«Поэтому на расклад [СВО] новые британцы в составе ВСУ, конечно, не повлияют, их и так более, чем достаточно», — сказал Журавлев.

Он отметил, что странно каждый раз «вставать в стойку» после очередных сообщений о новых иностранных инструкторах на Украине, поскольку британские военные стоят за каждой атакой ракетами Storm Shadow по территории РФ. По словам депутата, украинцы не умеют обращаться с западными ракетными комплексами, максимум, что они могут — нажать кнопку «пуск».

19 декабря британский министр обороны Джон Хили заявил, что Великобритания может отправить на Украину своих военных инструкторов для участия в подготовке украинских солдат. По его словам, необходимо упростить для украинских военнослужащих доступ к британской военной подготовке и работать с ними, чтобы помочь мотивировать и мобилизовать больше новобранцев.

Позже газета The Times написала о беспокойстве западных чиновников тем, что британские военные инструкторы станут мишенью для ВС РФ в случае их появления на Украине.

Ранее в Госдуме заявили, что ВСУ «не продержатся и до лета».

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