На Западе обеспокоились появлением британских военных инструкторов на Украине

Британские военные инструкторы станут мишенью для ВС РФ в случае их появления на Украине для подготовки украинских военных. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на западных чиновников.

«Чем ближе к фронту, тем эффективнее обучение. Но справедливо будет сказать, что русские будут преследовать любую западную помощь внутри Украины», — заявил собеседник газеты.

Как отмечается в материале, накануне министр обороны Великобритании Джон Хили допустил отправку военных инструкторов на Украину для подготовки солдат ВСУ.

По данным газеты, этот вопрос поднимался еще осенью 2023 года, когда на отправке инструкторов настаивал глава генштаба Сухопутных войск ВС Британии генерал Патрик Сандерс, но против такого развития событий выступил начальник штаба обороны Энтони Радакин. Он призвал тогдашнего министра обороны Гранта Шэппса отклонить соответствующую инициативу.

Действующий глава минобороны Соединенного Королевства Хили заявлял, что следует значительно усилить давление на Россию. Глава министерства обороны выразил сомнения по поводу того, что после инаугурации избранного президента США Джо Байдена конфликт на Украине удастся быстро остановить. Уоллес подчеркнул, что можно вести переговоры и одновременно продолжать сражаться.

Ранее Зеленский отверг инициативы Орбана из-за «теплых отношений» с Путиным.