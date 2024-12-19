Британия может отправить своих военных инструкторов на Украину

Великобритания может отправить на Украину своих военных инструкторов для участия в подготовке украинских солдат. Об этом в интервью газете Times заявил британский министр обороны Джон Хили.

По его словам, необходимо упростить для украинских военнослужащих доступ к британской военной подготовке и работать с ними, чтобы помочь мотивировать и мобилизовать больше новобранцев. Лондон намерен продолжать финансировать Киев, поставлять на Украину новые вооружения и поддерживать ее военно-промышленный комплекс.

Хили также отметил, что следует значительно усилить давление на Россию. Глава министерства обороны выразил сомнения по поводу того, что после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа конфликт на Украине удастся быстро остановить. Хили подчеркнул, что можно вести переговоры и одновременно продолжать сражаться.

26 ноября министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что Лондон не будет отправлять войска для участия в боевых действиях на Украине.

Ранее Кулеба посетовал на снижение поддержки со стороны Великобритании.