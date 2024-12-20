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В МИД РФ сообщили о прекращении соглашения о генконсульстве Румынии в Ростове-на-Дону

МИД РФ: соглашение о генконсульстве Румынии в Ростове-на-Дону прекращено
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Depositphotos

Действие соглашения о генеральном консульстве Румынии в Ростове-на-Дону прекращено. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

«15 декабря 2024 года прекращено действие Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Румынии об открытии в г. Ростове-на-Дону генерального консульства Румынии, заключенного в форме обмена нотами от 29 августа 2005 года и 22 сентября 2005 года», — отмечается в тексте.

Вечером 13 октября румынское генеральное консульство в Ростове-на-Дону завершило свою работу. Находившиеся у входа в здание флаги Румынии и Европейского союза были убраны. Также с входных дверей демонтировали информационную табличку и звонок.

9 октября официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Румыния уведомила РФ о закрытии своего генерального консульства в Ростове-на-Дону.

В конце марта сообщалось, что Румыния впервые начнет выдавать шенгенские визы гражданам Российской Федерации. Согласно заявлению посольства страны в Москве, единые (шенгенские) визы будут доступны гражданам РФ с 31 марта 2024 года. Такие визы позволят въезжать в Шенгенскую зону на период до 90 дней в течение любого 180-дневного периода. Отмечалось, что заявления на шенгенские визы будут принимать консульские учреждения Румынии в Москве и Санкт-Петербурге.

Ранее Россия ввела квоты на численность румынских дипломатов.

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